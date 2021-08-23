FDA'den Pfizer-BioNTech aşısına tam onay

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına tam onay verdi. Reuters'ta yer alan habere göre, BioNTech-Pfizer aşısı, aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Aşı, FDA tarafından tam onay alan ilk aşı oldu.

ABD'li halk sağlığı yetkilileri, aşının tam onay almasıyla kişilerin daha fazla ikna olacağına inandıklarını dile getirdi.