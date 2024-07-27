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        Haberler Dünya FBI, Trump'ın kulağına isabet eden cismin mermi olduğunu teyit etti - Dünya haberleri | Dış Haberler

        FBI, Trump'ın kulağına isabet eden cismin mermi olduğunu teyit etti

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi sırasında kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 05:46 Güncelleme: 27.07.2024 - 05:46
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        "Trump'ın kulağına isabet eden cisim mermi"
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        FBI, bir süredir devam eden Trump'a isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin silahından atılan, bütün veya daha küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi." ifadesi paylaşıldı.

        FBI'ın açıklaması, Trump'ın yaralanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin şu ana kadar yaptığı en kesin açıklama olarak değerlendirildi.

        FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz’daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var." şeklinde konuşmuştu.

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        Trump da Truth Social hesabından Wray'e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)." mesajını paylaşmıştı.

        Trump’ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson da, suikast girişimi sırasında Trump’ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." demişti.

        TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #fbi
        #trump
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