FBI'ın Trump'ın evinde neleri aradığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya platformu Truth Social'da iddialara yanıt verdi. Trump, arama emri ve FBI tarafından Mar-a-Lago'da ele geçirilenlerle ilgili belgelerin yayınlanmasını desteklediğini söyledi. Bu açıklama ABD medyası tarafından rest olarak yorumlandı.

Eski Başkan Donald Trump , 8 Ağustos günü Florida eyaletinde yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskın kararını ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın bizzat onayladığını açıklamasının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabı üzerinden açıklama yaparak baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve daha önceki ABD başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu.

TRUMP: 33 MİLYON SAYFA BELGEYE NE OLDU?

Bilindiği gibi, Trump'ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump'ın başkanlık dönemi sırasında Florida'daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı.

Donald Trump bugün yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago'ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar” sözlerini kullandı.