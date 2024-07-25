Fazıl Say: Erhan Karaesmen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Dr. Erhan Karaesmen, dün hayata veda etti.

Piyanist Fazıl Say, Dr. Erhan Karaesmen'in çok yakın bir aile dostu olduğunu söyleyerek üzüntüsü dile getirdi: Erhan Karaesmen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Çok yakın bir aile dostumuzdu. Türkiye için çok büyük bir değerdi, ayrıca önemli bir müzikseverdi. Onun gibi bir aydın ile sohbet etmek büyük keyifti, ayrıcalıktı. 1960’lı yıllarda İdil Biret’in yükselişini takip etmiş, sıkı takipçisi olmuş, 1990’lı yıllarda benim, hem yurtiçi hem yurtdışı ilk konserlerime, ilk turnelerime, kariyerinin başındaki genç bir Türk sanatçısının motivasyon kaynağı olmuştu. ABD’de de eşlik etmiş, eşsiz kültürü ile yol göstericim olmuş, ağabeylik etmiş idi. Ve son olarak; geçtiğimiz yıllarda Can Çakmur’u da desteklemiş sıkı bir şekilde takip etmiş idi. ODTÜ hocası, Ecevit dönemi 1970’ler CHP’sinde önemli roller üstlenen Erhan Karaesmen’in çok sayıda kitabı vardı. Müzik üzerine de makale ve kitaplar yazdı. Işıklarda uyusun. Tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. İlkokul sınıf arkadaşım, kızı Itır’a da sonsuz sabırlar diliyorum.