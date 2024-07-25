Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fazıl Say: Erhan Karaesmen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim

        Fazıl Say: Erhan Karaesmen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Erhan Karaesmen, hayatını kaybetti. Vefat haberini duyan Fazıl Say, üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Dr. Erhan Karaesmen, dün hayata veda etti.

        AFAD Deprem Dairesi, X hesabından Dr. Erhan Karaesmen için taziye mesajı yayımlandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Erhan Karaesmen'in kaybını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. AFAD ailesi olarak değerli hocamıza Allah'tan rahmet diler ODTÜ İnşaat Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.

        Piyanist Fazıl Say, Dr. Erhan Karaesmen'in çok yakın bir aile dostu olduğunu söyleyerek üzüntüsü dile getirdi: Erhan Karaesmen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Çok yakın bir aile dostumuzdu. Türkiye için çok büyük bir değerdi, ayrıca önemli bir müzikseverdi. Onun gibi bir aydın ile sohbet etmek büyük keyifti, ayrıcalıktı. 1960’lı yıllarda İdil Biret’in yükselişini takip etmiş, sıkı takipçisi olmuş, 1990’lı yıllarda benim, hem yurtiçi hem yurtdışı ilk konserlerime, ilk turnelerime, kariyerinin başındaki genç bir Türk sanatçısının motivasyon kaynağı olmuştu. ABD’de de eşlik etmiş, eşsiz kültürü ile yol göstericim olmuş, ağabeylik etmiş idi. Ve son olarak; geçtiğimiz yıllarda Can Çakmur’u da desteklemiş sıkı bir şekilde takip etmiş idi. ODTÜ hocası, Ecevit dönemi 1970’ler CHP’sinde önemli roller üstlenen Erhan Karaesmen’in çok sayıda kitabı vardı. Müzik üzerine de makale ve kitaplar yazdı. Işıklarda uyusun. Tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. İlkokul sınıf arkadaşım, kızı Itır’a da sonsuz sabırlar diliyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #erhan karaesmen
        #fazıl say

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        İklim aktivistlerinin eylemi hava trafiğini durdurdu
        İklim aktivistlerinin eylemi hava trafiğini durdurdu
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Tete, Panathinaikos'ta!
        Tete, Panathinaikos'ta!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Kiliseye zorla girmeye çalışıp pastörü tehdit ettiler!
        Kiliseye zorla girmeye çalışıp pastörü tehdit ettiler!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
        Habertürk Anasayfa