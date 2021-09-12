"SENİ SEVİYORUM AŞKIM"

Kabasakal, "Hamilelik ve pandemi süreci araya girince ertelemek zorunda kadığımız düğün seremonimizi niyahet gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay tam da bu gün: 12.08.2021. Ailemiz ve yakın arkadaş çevremizin katıldığı çok eğlenceli bir düğün oldu. Ben mutlu olayım diye hayallerimdekinden bile daha güzel bir düğün seremonisi organize eden eşime, yol arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Seni seviyorum Aşkım. Ve bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp gelen herkese de ayrıca teşekkürler. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.