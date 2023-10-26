Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
Şanlıurfa'da, 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı, 7.3 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni 25 yaşındaki Fatma Demir evinde yakalandı. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Şanlıurfa’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
7.3 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
DHA'da yer alan habere göre sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.