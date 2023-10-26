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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Fatma Demir tutuklandı! Sosyal medya fenomeni Fatma Demir neden tutuklandı? Fatma Demir son haberler - Şanlıurfa haberleri

        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!

        Şanlıurfa'da, 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı, 7.3 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni 25 yaşındaki Fatma Demir evinde yakalandı. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 08:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:35
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        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
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        Şanlıurfa’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        7.3 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

        DHA'da yer alan habere göre sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #fatma demir
        #Son dakika haberler
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