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Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi oyuncuları kimler? Fatmagül'ün Suçu Ne konusu nedir, nerede çekildi?

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi bugün Kanal D ekranlarında yeniden izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başrolünü Beren Saat ve Engin Akyürek'in aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları ve konusu haberimizde...

01.12.2020 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi oyuncuları kimler? Fatmagül'ün Suçu Ne konusu nedir, nerede çekildi?

Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları kimler? Fatmagül'ün Suçu Ne konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. 2012 yılında ilk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne dönemin en çok konululanları arasında yerini almıştı.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?

Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat1-80Fatmagül Ketenci Ilgaz
Engin Akyürek1-80Kerim Ilgaz
Sumru Yavrucuk1-80Meryem Aksoy (Ebe Nine)
Musa Uzunlar1-80Reşat Yaşaran
Civan Canova29-80Kadir Pakalın
Serdar Gökhan42-55, 60-80Fahrettin Ilgaz
Fırat Çelik1-74Mustafa Nalçalı
Murat Daltaban1-80Münir Telci
Buğra Gülsoy1-39Vural Namlı
Kaan Taşaner1-80Erdoğan Yaşaran
Engin Öztürk1-80Selim Yaşaran
Deniz Türkali1-80Perihan Yaşaran
Seda Güven1-80Meltem Alagöz Yaşaran
Esra Dermancıoğlu1-80Mukaddes Ketenci
Bülent Seyran1-80Rahmi Ketenci
Veda Yurtsever İpek1-80Ender Alagöz
Aziz Sarvan1-45, 80Turaner Alagöz
Mehmet Uslu1-14, 80Rıfat Yaşaran
Servet Pandur1-55Leman Namlı
Zühtü Erkan1-55Şemsi Namlı
Sacide Taşaner1-80Halide Nalçalı
Toygun Ateş1-55, 80Emin Nalçalı
Deniz Baytaş2-80Hilmiye Yaşaran
Alper Saylik61-80Samin
Sevtap Özaltun7-80Asu(de) (Hacer Ovacık)
Alper Kut59-80Ömer Akari
Emre Yetim9-45, 69-80Emre
Gözde Kocaoğlu47-56Deniz
Nilay KayaGaye
Clare FrostKristen Norton
Ata Yılmaz Önal7-80Murat Ketenci

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