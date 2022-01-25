Mal varlığını kime bırakacağı ortaya çıktı

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Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Fatma Girik, dün yaşamını yitirdi.

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Türk Sineması'nın çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti." denildi.

Usta oyuncunun mirasını da kardeşi Müyesser Turan'ın kızı Ahu Turanlı'ya bırakacağı öğrenildi. Özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Turanlı, bebekliğinden bugüne teyzesinin göz bebeği...

Ayrıca Girik'in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu'ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ

Öte yandan 79 yaşında hayata veda eden Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma töreni düzenlenecekti. Usta oyuncunun cenaze töreni ise Teşvikiye Camii'nde yapılacaktı.

Ancak Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır." denildi.

"BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM"

Fatma Girik, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik, açıklamasında "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.