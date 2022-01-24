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Fatma Girik çocukları var mı? Fatma Girik'in çocuğu var mı, isimleri neler?

Bugün sabah saatlerinde aramızda ayrılan 79 yaşındaki ünlü sanatçı Fatma Girik'in hayat hikayesi de gündem olmuş durumda. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Fatma Girik'in çocuğunun olup olmadığı merak konusu. İşte Fatma Girik çocukları var mı sorusunun cevabı...

24.01.2022 - 10:05 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı Fatma Girik ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Fatma Girik'in çocuğu var mı sorusunun cevabı oldu. Konuyla ilgili olarak Girik, bir gazeteye verdiği röportajda soruya açıklık getirmişti. Peki Fatma Girik'in çocuğu var mı?

  • İŞTE GİRİK'İN ÇOCUĞUNUZ VAR MI SORUSUNA CEVABI

    "Çocuk özlememim hiç yok. Koruyucu anne olarak büyüttüğüm 32 yaşında bir kızım var. Şimdi İstanbul’da çalışıyor."

  • Ünlü yönetmen Memduh Ün'le uzun yıllar sevgili olan Fatma Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü kızının adının Ahu olduğu öğrenildi.

  • 12 Aralık 1942 tarihinde doğan Fatma Girik, 24 Ocak 2022 günü yaşamını yitirdi.

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