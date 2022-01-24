Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı Fatma Girik ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Fatma Girik'in çocuğu var mı sorusunun cevabı oldu. Konuyla ilgili olarak Girik, bir gazeteye verdiği röportajda soruya açıklık getirmişti. Peki Fatma Girik'in çocuğu var mı?