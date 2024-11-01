Fatih’te yer altındaki kablo bomba gibi patladı

İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te yaşanan bir olay çevredeki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Binbirdirek Mahallesi Boyacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi.

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CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan yolda yeraltından geçen kablolar hafif ticari aracın geçtiği esnada bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte alevler yükselirken, yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.