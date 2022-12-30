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Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı gecesi yayınlanacak bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konseptiyle ekranlara gelecek. Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konuklarından biri de Fatih Ürek oldu. İzleyiciler Fatih Ürek'in kim olduğunu sorguluyor. İşte Fatih Ürek şarkıları ve hayatı...

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı. Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

FATİH ÜREK ŞARKI VE ALBÜMLERİ

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım aklını (2010)

Hayde (2011)

300 - 500 (2012) (Single)

Bak Güzele (2013) (Single)

Altın Çağ (2015)

Sallayana Sallaya (2016) (Single)

Tak Tak (2018) (Single)

Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)

Penaltı ve Gol (2019) (Single)

FATİH ÜREK YER ALDIĞI YAPIMLAR

Reyting Hamdi - (1995-2003)

Beyaz Show - (1996) (Konuk)

Şeytanın Pabucu - (2008)

Genco - (2008) - Ses Sanatçısı (42. bölüm)

Neredesin Firuze - (2004)

Güldür Güldür Show - (2014) (Konuk)

Arkadaşım Hoşgeldin - (2014) (Konuk)

Bu Tarz Benim - (2014)

Gelinim Mutfakta (2018-2020) - Sunucu

Jet Sosyete - (2019) - Kendisi (44. bölüm, konuk)

Kuaförüm Sensin - (2020) - Jüri

Menajerimi Ara - (2021) - Kendisi (41. bölüm, konuk)

Şarkılar Bizi Söyler - (2021) (16. bölüm, konuk)

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram