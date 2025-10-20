Habertürk
        Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl

        Fatih Ürek'in sağlık durumu

        Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu günü hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 11:23 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:24
        Durumu stabil
        Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

        Sevenleri, 6 gündür yaşam mücadelesi veren Ürek'ten güzel haber bekliyor. Edinilen bilgilere göre; Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun da stabil olduğu öğrenildi.

        "BEYNİN OKSİJENSİZ KALIP KALMADIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİMİZ VAR"

        Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada; "Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen uyutacağız. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim " demişti. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz' sorusuna; "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde" şeklinde cevap vermişti.

        "KALP YÖNÜNDEN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

        Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Bununla ilgili içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz.ne kadar uyutulacağına anestezi karar veriyor" diye konuşmuştu.

        #fatih ürek

