Süper Lig’de önceki gün Konyaspor’a 4-3’lük skorla mağlup olan Galatasaray’da moraller bozuk… Konya dönüşünün ardından dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Gençlerbirliği hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, idman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; maçın teknik analizini videolu anlatımla oyuncularına aktaran ve yapılan yanlışları gösteren deneyimli teknik adam, bu konuşmalarda zaman zaman sert yüzünü de göstermeyi ihmal etmedi. Bariz hataları sert şekilde eleştiren İmparator, bazı oyuncularını da şekilde uyardı. Aralık ayında oynadıkları güzel futboldan uzaklaştıklarını belirten Terim, yeniden aynı tempoya ve istekliliğe bir an önce gelmeleri gerektiğinin altını çizdi. Konya’ya 7 eksikle giden Sarı-Kırmızılılar’ın teknik direktörü, “Burada olmak istiyorsanız, gelen forma şansını iyi değerlendirmek zorundasınız. Sıkı çalışan formayı kapar. Aksi halde Galatasaray formasını giyemez“ ifadeleriyle özellikle şimdiye dek az süre alan oyuncularına yüklendiği öğrenildi.

ANTRENMAN HIRSLI GEÇTİ

Analiz toplantısının ardından idmana çıkan Sarı-Kırmızılı takım, Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Terim’in uyarılarını dikkate alan futbolcuların, antrenman boyunca hırslı şekilde çalıştıkları bildirildi.