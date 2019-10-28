Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, kötü gidişatına dur diyemedi. Son 8 resmi maçının 4'ünde berabere kalan 3'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda değişim rüzgarları esecek.

Beşiktaş mücadelesinin ardından revizyon sinyalleri veren Terim, "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Terim'in kastettiği ilk isim Adem Büyük.

Sezon öncesinde iyi sinyaller veren, Kayserispor mücadelesinde attığı son dakika golüyle takıma 3 puanı kazandıran, süre bulduğu anlarda ise iyi işler yapan 32 yaşındaki futbolcunun ilk 11'e yerleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Çaykur Rizespor'la oynanacak karşılaşmaya Adem Büyük'le başlamayı planladığı kaydedildi.

SIRA JİMMY VE ŞENER'DE

Galatasaray'da forma şansı bulması beklenen diğer isimler ise Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz. Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan Şener Özbayraklı'nın yanında Jimmy Durmaz'ın da antrenmanlardaki performanslarıyla Terim'in güvenini kazanması durumunda formayı kapabileceği belirtildi.