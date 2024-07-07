Fatih Terim, Millilerin EURO 2024 performansını değerlendirdi
A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Fatih Terim, A Milli Takımızın Avrupa Şampiyonası performansını değerlendirdi
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A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Hollanda - Türkiye maçını beIN Sports Haber'e değerlendirdi.
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"İkinci yarı Hollanda tempoyu artırıp bireysel oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldular. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız."
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"İkinci yarı geriye düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı. Kalemizde çok fazla tehlike gördük. Çok ağır gelen, ağır pas yapan Hollanda karşısında dursanız bile yeterken maalesef geriye düştük."
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"Turnuvada kazanacaksan bir maçı en rahat kazanacağımız maç buydu."
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"Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Türkiye, bu maçı kaybederek yarı finali değil finali kaybetti."
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"İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız."
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"Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz."
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"İkinci yarı onlarda oyuncular ve bir şeyler değişti. Bizim takımımızda bir şeyler değişmedi."
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''Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum. Ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar."
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"Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik."