Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'e Kayserispor maçındaki açıklamalarından dolayı 4 maç men cezası verirken sarı-kırmızılılardan bu karar tepki geldi.

"19.05 OLMASI DA TESADÜF DEĞİL SANIRIM!"

Terim'in kızlarından Merve Terim, sosyal medyadan cezanın saat 19.05'te paylaşılmış olmasına dikkat çekip "Cezanın 19.05 olması da tesadfü değil sanırım. Organize kötülüğün profesyonelleşmiş hali dedi tam da bu!" ifadelerini kullanırken Buse Terim ise "Çünkü adaletiniz yok!" paylaşımını yaptı.

DONK VE SÜMERTAŞ'TAN MESAJ

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, "Hojam yanındayız" yazarken Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş ise Terim'in gülen bir videosunu paylaşıp "Durduramayacaksınız" ifadesini kullandı.

YUSUF GÜNAY'DAN TEPKİ!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Terim'in cezasına Twitter'dan şu tepkiyi verdi: "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in eleştiri sınırları içinde yaptığı bir konuşma için 4 maç ceza verilmesi akla, vicdana ve hukuka aykırıdır. Bu cezanın 19.05’te açıklanması ise Galatasaray camiasına büyük saygısızlıktır."