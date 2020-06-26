Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de kalan son 6 maç öncesi şampiyonluk yarışından geri kalsa da lider M.Başakşehir’i yakalamak adına son fırsatını değerlendirmek isteyen Galatasaray, savunma ve özellikle forvet sorunu yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta stoperde Lemina ve Ahmet’i kullanan teknik direktör Fatih Terim, cezasını tamamlayan Ryan Donk’un dönmesiyle az da olsa rahatladı. Ancak Donk’un yanında yine asıl mevkisi stoper olmayan Mario Lemina forma giyecek.

Cimbom’daki daha büyük eksiklik ise santrafor bölgesinde bulunuyor. Rize deplasmanında sakatlanıp sezonu kapatan Florin Andone’nin yanı sıra geçen hafta oynanan Gaziantep mücadelesinde sakatlanan Radamel Falcao, pazar akşamı M. Başakşehir deplasmanına çıkamayacak. Kart cezalısı Adem Büyük’ün de olmaması Cimbom’u golcüsüz bıraktı. Bu duruma çare arayan İmparator ise 4-6-0 taktiğiyle sahaya çıkmayı planlıyor.

Bir taraftan orta sahayı kalabalık tutarak Başakşehir’in pas trafiğini kesmek isteyen deneyimli teknik adam, diğer taraftan da hızlı oyuncularıyla gol aramayı planlıyor. Tıpkı Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi hızlı kontralarla gol aramayı amaçlayan Terim, bu konuda özellikle Onyekuru’ya güveniyor. Oyuncusuyla antrenmanlarda sık sık konuşan tecrübeli hoca, Nijeryalı oyuncusundan sık sık savunma arkasına koşular yapmasını istedi.

MARCAO VE FALCAO TRABZON MAÇINA

M.Başakşehir’le şampiyonluk yolunda ‘Tamam mı devam mı?’ maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da sakatlıkların etkisi sürüyor. Sezonu kapatan Muslera ve Andone’nin yanı sıra Marcao ve Radamel Falcao’nun tedavileri sürüyor. M.Başakşehir karşılaşmasında kesin olarak forma giyemeyecekleri öğrenilen iki yıldızın bir sonraki hafta TT Stadı’nda oynanacak zorlu Trabzonspor müsabakasına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.