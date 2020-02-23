23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken mücadelenin ardından Fatih Terim maç sonunda açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Geçen sene de söyledim, bu istatistik benim için çok önemli değil açıkçası, şampiyon olduğumuz her yıl burada kazansak ne olur, kazanmasak ne olur. Benim için çok önemli değil. Tüm Galatasaraylılar buna çok sevinmiştir, o yüzden çok sevinçliyim. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz."
"Dün Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok güzel maç oldu. Bugün de o seviyenin altına düşmediğimiz için sevinçliyim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ne istendiyse, ne gerekiyorsa onu yaptılar. Çok farklı da bitebilirdi. 1. dakikadan 100. dakikaya kadar ciddi, konsantre oynadık."
"3 puanı hak ederek aldık, hem de iyi oynayarak aldık. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. İlk 20 dakika oyun kopabilirdi. Sonradan da nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık. Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Hayırlı olsun."
"Her düşündüğünüz bazen olmuyor ama bugün geriden bloklar arası çabuk ve net çıkmayı çok çalıştık. Direkt ve net çıktık, bunu başardık. Onyekuru ile çok pozisyona girdik. Soso girdi, Ömer girdi. Bugün çok adamla defans yapıp, duran toplarla tesadüfen bir gol atıp kazansak bu kadar mutlu olmazdım. Çok üstün bir futbol oynadık. 7'de 7 oldu, hayırlı olsun. İnşallah böyle gideceğiz."
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