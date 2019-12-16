Ankaragücü maçındaki hatasıyla bardağı taşıran Marcao’yla özel olarak görüşen Terim’in 23 yaşındaki stopere, “Sana olan güvenimi sarsmaya başladın. Sezon başından beri bir konsantrasyon eksiğin var. Maçlara daha iyi odaklanmalısın. Kendine çeki düzen ver” şeklindeki ifadelerle oyuncusunu uyardığı öğrenildi.