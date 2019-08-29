Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge'ün olduğu A Grubu'na düşerken teknik direktör Fatih Terim'den kura yorumu geldi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama onların da kolay olmadığı bir gerçek. Bu ligin içinde olmak, bu müziği duymak, heyecanını yaşamak güzel bir şey. PSG bu turnuvanın favorilerinden biri. Real Madrid'i zaten söylemiyorum. Brugge ile daha önce de eşleştik. Son yıllarda Belçika'nın yükselen takımlarından biri. Galatasaray olarak kendimizi hazırlayıp, son noktaya kadar mücadele edeceğiz. En iyisini yapmaya ve kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız."