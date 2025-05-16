Fatih Terim'den geleceğine ilişkin açıklama!

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Buraya gelmeden önce de Suudi Arabistan Ligi'ni takip ediyordum. Güçlü bir lig ve bence Avrupa'daki bazı liglerden daha iyi. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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'İmparator' lakaplı deneyimli teknik adam, geleceği hakkındaki soruya, "Şu anda tüm dikkatim Al Ittihad ile oynayacağımız maçta. Yönetim ile sözleşme yenileme konusunda görüşmedim ve henüz net bir şey yok. Sezon bittikten sonra ne olacağını göreceğiz." şeklinde yanıt verdi. Fatih Terim'in Al Shabab ile imzaladığı sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor. Al Shabab'ın başında 21 maça çıkan Fatih Terim, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.