Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçının 69. dakikasında Younes Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik gerginliği yaşandı. İkilinin arasına giren Etebo gerginliğin büyümesini önlerken, atışı kullanan Belhanda topu auta gönderdi. Penaltıdan golü atan Faslı oyuncuya bu tavrından dolayı Emre’nın yanı sıra teknik direktör Fatih Terim de tepki gösterdi. Penaltıları Belhanda’ya kullandırırken, Emre’nin de frikiklerde topun başına gelmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcının, maçın ardından Belhanda’yı uyardığı öğrenildi.

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