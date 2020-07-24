Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında 90+2'de yediği golle Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamaları şöyle:
"İlk yarı iyi oynamadık ama ikinci yarı oyuncu değiştirmeden, oyunu değiştirdik. 2-1 öne geçtikten sonra sıkıntı çekmeden pozisyon bulduk. Son saniyede herkesin ortaklaşa hatasıyla, bu sene illa bir şey olacak..."
"Yeni sezona kısa süre var. Sezonun hesabını yaptık. 2-3 gün önceki toplantımız iyi geçti. Bu seneyi unutup, önümüzdeki seneyi çok çabuk halletmeliyiz. Yapılması gerekeni kısa sürede yapmalıyız, zamanımız yok. Galatasaray mutlaka yine en iyisini yapacaktır, imkanları ne olursa olsun! Birçok kiralık oyuncumuz ve değişmesini istediğimiz oyuncumuz var. Birçok düşüncemiz var ama zaman az"
"BU SENE BİZİ MAZUR GÖRSÜNLER"
"Bu sene için bizi mazur görsünler. Pandemi sonrası başımıza gelmeyen kalmadı. Allah beterinden saklasın, buna da şükür. İlk iki maçta bize gereği yapıldı, halledildi. Rize'de Muslera'nın 15. dakikada ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık"
"6 SANİYE KURALINI HİÇ GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Siz hiç gördünüz mü 6 saniye uygulayan birini?Hiç gördünüz mü adamı 6 ay sakatlayan ama üstüne düştü denilen bir şeyi? Hepsi bize denk geldi. Oyunu domine ettiğimizde başımıza neler geldi!"
"BU RAKAMLARI VEREMEYİZ"
"Galatasaray kan değişimi noktasındadır. Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Bu mali ortamda, bu rakamları veremeyiz. Her şeye rağmen iyi bir takım kuracağız, kimse merak etmesin. Bazı isimler gidecek, gençler gelecek, fırsat transferleri olacak. Bazı kulüplerin borcu yok, onlar adına mutluyum. Ama böyle gidemez, Galatasaray için en iyisini yapmalıyız. Kim alınırsa alınsın, 'Mutlaka bildikleri var' desinler. Biz söz verdik, buradayız."
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