Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke'den transfer açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, ilk 2 haftalık bölümde alınan 3 puanların çok önemli olduğunu söyledi. Tekke, takım savunmasının bir takımda hücumdan daha önemli olduğunu vurgulayarak, iyi olmadıkları tarafın topa sahipken yaptıkları telaş olduğu belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 01:08 Güncelleme: 19.08.2025 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Tekke'den transfer açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açılamalarda bulundu.

        Galibiyetin çok değerli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tekke, "Taraftarın desteği için teşekkür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ederim. Son saniyelerde oyuna giren Ozan’a teşekkür ederim. İlk yarı adına bekleme zorundalığına düştük. Rakibin yaptığı sadece geçiş ve uzun toptu. Ortada bir maçtı. Trabzonspor’un ikinci yarı baskısı ve Kasımpaşa’nın uzun top kullanımı belirleyici oldu. İkinci topları aldık ve bizim gibi takımların bunları skor yapması gerekiyor. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Önümüzde oynayacağımız Antalya maçına konsantre olacağız. Sakatlıklarından dolayı hazır olmayan oyunlarımız var. Kulübede aç bekleyen oyuncular var. Arka arkaya alınan 3 puan çok önemliydi. Kasımpaşa ve Şota abiye de teşekkür ederim. İyi bir takım oluşumu var" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "HENÜZ TAKIM OLABİLDİK DİYEMİYORUM"

        Genel anlamda oyun kurulumda iyi olduklarını belirten Tekke, "Yeni transferlerden Felipe Augusto’ya parantez açmak lazım. Genç ve potansiyelli oyuncalar kadroya kattık. Bizim genelde oyun kurulumunda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Rakiplerimiz genelde bize baskı yapmadı. Dar alanlar, blok alanlarda detaylar var. İkinci yarı benim arzu ettiğim bire bir oyundu. Rakibin üzerine gideceksin. Biz Trabzonsporuz bu cesareti göstermemiz lazım. Oyuncuların güven eksikliği var. Bazı oyuncular istenilen seviyede değil. Özgüven kazandıkça bir takım olacağız. Takım olabildik diyemiyorum. Bugün maçın benim için önemli olan kısmı Ozan’ın son dakikalarda oyuna girme istediğiydi. Buraya gelen taraftarın desteği çok önemliydi ve onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "TAKIM SAVUNMASI, BİR TAKIMIN HÜCUMUNDAN DAHA ÖNEMLİ"

        "İYİ OLMADIĞIMIZ TARAF TOPA SAHİP OLURKEN YAPTIĞIMIZ TELAŞ"

        Maçta hakem açısında bakıldığın bir pozisyonda kırmızı kart beklediklerini aktaran Fatih Tekke, "Bugün bir tane kırmızı kart olabilir. Onuachu’nun bileğine yapılan müdahale olarak. Özellikle Okay’la Tim bugün iyi oynadılar. Oyuncuların iyi yaptığı şeylerden biri topu kaptırdıktan sonra reaksiyonlarda daha iyiyiz. İyi olmadığımız taraf topa sahip olurken yaptığımız telaş. Özgüven eksikliği her maç artacaktır. Fiziksel olarak iyi olunca zamanla daha çok artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

        Oleksandr Zubkov’un kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Tekke, "Oleksandr Zubkov hastaydı ve 3 gün antrenmana çıkamadı. Bizim için çok değerli. Yaşadığı sakatlıktan dolayı Onuachu gibi hazırlık kampının sonunda bize katıldı. Fiziksel olarak istediğimiz seviyeye geldiğinde bizim için önemli bir yerde olacak" ifadelerine yer verdi.

        "BAŞKANIMIZIN DA HEM FİKİR OLDUĞU 1 TANE STOPER BEKLENTİMİZ VAR"

        Tekke, kaç transfer yapılacağıyla ilgili yöneltilen soruyla ilgili ise şunları kaydetti:

        "Bir tane 6-8 oynayabilen genç bir oyuncu. Bir tane sürpriz bir oyuncu orta sahaya. Arzu ettiğimiz olabilirliği yüksek iyi bir oyuncu. Başkanımızın da hem fikir olduğu 1 tane stoper beklentimiz var."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Rusya'dan İngiltere'ye tepki
        Rusya'dan İngiltere'ye tepki
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        İnan Güney tutuklandı
        İnan Güney tutuklandı
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa