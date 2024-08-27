Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sivil mimari yapıların restorasyonu sırasında özgün biçim ve oranlarına sadık kalınarak gelecek nesillere daha sağlam ve dayanıklı bir miras bırakılması hedeflendiğini belirterek, "Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 100. ahşap yapının restorasyon çalışmaları devam ediyor. İstanbul'un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali'deki kültürel varlıklarımızı koruma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin bu faaliyetlerimizden oldukça memnun olduklarını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihî mahallelerimizi her geçen gün daha yaşanılabilir hale getireceğiz" dedi.