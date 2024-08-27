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        Haberler Gündem Güncel Fatih'te 100 ahşap yapı restore edildi | Son dakika haberleri

        Fatih'te 100 ahşap yapının restorasyonu tamamlandı

        Fatih Belediyesi, İstanbul'un kültürel varlıklarının üçte birini bünyesinde barındıran ilçedeki 6 bin 288 sivil mimarlık yapısını kayıt altına alarak, 100 ahşap yapının restorasyonunu tamamladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:42
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          İstanbul'un Fatih Belediyesi, 2021 yılında "Fatih'in Kültürel Miras Envanteri" çalışması kapsamında 6 bin 288 sivil mimarlık yapısının durum tespitini yapıp, fotoğrafladı.

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          Zamanla tahrip olup, mülki anlaşmazlıklar ve terkedilme sebepleri ile kamu güvenliğini de tehlikeye atıp kaybolma tehlikesi yaşayan bu kültür varlıkları tek tek restore edilmeye başlandı.

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          Yapıların düzenlenmesinde kültürel mirasın devamının sağlanması ile birlikte, yapıların sürdürülebilir olup, daha sağlam olması göz önüne alınıyor.

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          Fatih Belediyesi bünyesinde kurulan Kültürel Miras Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıların güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla öncelik ve önem sırasına göre yapıların rölövelerini hazırlanıyor.

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          Ardından projeler Koruma Kurulu'nun onayına sunuluyor. Titiz belgeleme çalışmalarının yanı sıra özellikle Dünya Miras Alanları ve geleneksel konut dokusunun yoğun olduğu bölgelerde bütüncül bir yaklaşımla basit bakım onarım ve restorasyon çalışmalarını yürütülüyor.

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          Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sivil mimari yapıların restorasyonu sırasında özgün biçim ve oranlarına sadık kalınarak gelecek nesillere daha sağlam ve dayanıklı bir miras bırakılması hedeflendiğini belirterek, "Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 100. ahşap yapının restorasyon çalışmaları devam ediyor. İstanbul'un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali'deki kültürel varlıklarımızı koruma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin bu faaliyetlerimizden oldukça memnun olduklarını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihî mahallelerimizi her geçen gün daha yaşanılabilir hale getireceğiz" dedi.

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