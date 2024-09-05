Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de yaptırdığı saray rıhtımı gün yüzüne çıkarılacak
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1452 yılında Tunca Nehri'ne yaptırdığı Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkarılacak
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Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca Edirne Yeni Sarayı'nın ihya çalışmaları sürüyor.
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Bu kapsamda sarayın rıhtımının yer aldığı Tunca Nehri'nde de çalışma başlatıldı.
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Milli Saraylar Başkanlığı koordinesinde Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi Adası'nda iki kola ayrılan nehrin Fatih Köprüsü kolunu hafriyat dökerek kapattı.
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İlk etapta burada saray rıhtımı ve nehrin yatağına döşeli mermer alanların ortaya çıkarılması hedefleniyor.
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SARAY RIHTIMI
Fatih Sultan Mehmet döneminde 1452'de Edirne Sarayı'nın yanından geçen Tunca Nehri üzerine Fatih Köprüsü'nün yaptırılmasının ardından, nehir yatağının bir bölümüne mermer döşenerek Saraçhane Köprüsü'ne kadar rıhtım inşa edildi.
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1484-1488 yılları arasında II. Bayezid Camisi ve Külliyesi'nin yapılmasından sonra II. Bayezid tarafından Tunca Nehri tanzim edilerek saraydan camiye kayıkla gidilecek bir yol oluşturuldu.
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Edirne Sarayı'ndan cuma namazı için Tunca Nehri üzerinden Evliya Kasım Paşa Camii ve Bayezid Camii'ne kayıklarla gidildi.
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Sultan I. Ahmet, 1613 yılında kışı Edirne'de geçirirken İstanbul'dan kayık getirerek bu rıhtımı kullandı ve Tunca Nehri'nde gezintiler gerçekleştirdi.
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