Fatih Öztürk günün merak edilen ve araştırılan ismi oldu. Fatih Öztürk kimdir sorusu ile ilgili detayları hazırladık. Fatih Öztürk 22 Aralık 1986 yılında Fransa'nın Phalsbourg şehrinde doğdu. Türk futbolcu olarak bilinir. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

FATİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Aslen Eskişehirli olan Fatih Öztürk, futbola Fransa'da başladı. 2007 yılında Yurtkur amatör takımına geldi ve 2008 yılında Eyüpspor'da profesyonel oldu. 2010 yılında Gölcükspor'a kiralandı, burada gösterdiği performansla birçok 1. Lig ekibinin dikkatini çekti. Fatih, ayrıca bu sezonda ikisi de penaltıdan olmak üzere Kırıkkalespor ve Kırıkhanspor ağlarını havalandırdı.

2011-2012 sezonunda 1461 Trabzon takımına transfer oldu. 1461 Trabzon'da 31 maça çıktı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. Fatih 2012-13 sezonunda ise 1461 Trabzon'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etti. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında dikkat çeken Fatih, Tolunay Kafkas'ın beğenisini kazandı. Tolunay Kafkas yaptığı bir açıklamada 2013-14 sezonunda Fatih'in de kadroya dahil edileceğini açıkladı.

Trabzonspor'da ilk resmi maçına ligin son haftasında, küme düşen Antalyaspor maçında sahaya çıktı. 2 sezon Trabzonspor'da oynadıktan sonra 2015 yılında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

2019'da Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ama 2020 yazında sözleşmesini feshetti ve Galatasaray ile yıllık 4 milyon ₺'den 2 yıllık sözleşme imzaladı.