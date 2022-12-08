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Haberler Magazin Fatih Koyunoğlu ile Ayça Koyunoğlu çifti tiyatro hayaline kavuştu - Magazin haberleri

Fatih Koyunoğlu ile Ayça Koyunoğlu çifti tiyatro hayaline kavuştu

Fatih Koyunoğlu ile Ayça Koyunoğlu, yıllardır hayalini kurdukları tiyatroya kavuştu. 'Tiyatro Hayali'yi yönetmen Emrah Eren ile kuran oyuncu çift, ilk oyunları 'Aşk Hikayen Düşmüş'te birlikte sahneye çıkıyor

Giriş: 08.12.2022 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Koyunoğlu ile Ayça Koyunoğlu çifti tiyatro hayaline kavuştu - Magazin haberleri
Tiyatro hayaline kavuştular
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Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve yönetmen Emrah Eren’in yönettiği Tiyatro Hayali’nin ilk oyunu 'Aşk Hikayen Düşmüş' hiç kavuşmamış iki aşığın uzaktan uzağa oynadığı oyunlara seyircinin tanıklık etmesini sağlıyor.

'Aşk Hikayen Düşmüş' birbirlerinin ruh eşi olan iki aşığın uzaktan uzağa oynadığı oyunların anlatıldığı bir aşk masalı. Oyun parmak boyunda insanlar, kanatlı müzisyenler, hayaletler ve ışıklı yollar ile aşıkların birlikte çocuk olduğu, zaman zaman birlikte delirdiği bir bahçeyi gösteriyor.

Tiyatro Hayali’nin ilk oyunu olacak 'Aşk Hikayen Düşmüş', 10 Aralık Cumartesi 20:30’da Baba Sahne’deki gösterimle prömiyer yapacak. 'Aşk Hikayen Düşmüş', 11-12 ve 24 Aralık’ta tekrar Baba Sahne’de oynayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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