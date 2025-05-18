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        Haberler Gündem Fatih Keleş'in ağabeyi gözaltına alındı

        Fatih Keleş'in ağabeyi gözaltına alındı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "mali suçlar" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddia edilen Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş, yüklü miktarda parayı bazı adreslere ulaştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Giriş: 18.05.2025 - 23:10 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:10
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        Fatih Keleş'in ağabeyi gözaltına alındı
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta “mali suçlar” soruşturması kapsamında danışmanları, bazı bürokrat ve iş insanlarıyla birlikte tutuklandı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soruşturma kapsamında İBB’nin Florya’daki başkanlık konutunun İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tarafından ofis olarak kullanıldığı iddia edilmişti.

        Savcılık soruşturmasında Fatih Keleş “rüşvet” iddialarının başında yer alıyordu. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Fatih Keleş’in ağabeyi Zafer Keleş hakkında “şüpheli” sıfatıyla gözaltı kararı verdi. Gerekçe ise, Zafer Keleş’in yüklü miktarda parayı bazı adreslere ulaştırdığı iddiasıydı.

        Emniyette işlemleri devam eden Zafer Keleş, gözaltı süresi tamamlandığında adliyeye sevk edilecek.

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