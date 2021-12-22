STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia

TEKNİK DİREKTÖR: Zeki Murat Göle

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi. İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkması bekleniyor.

Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Gustavo, Novak, Serdar Aziz ve Szalai, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahada... Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Volkan Demirel, Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.