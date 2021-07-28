Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, bugün Ankara´da bir otelde gerçekleştirildi. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Olağan Genel Kurulda açıklamalarda bulundu. Bu sezon hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyleyen Hurma, "Tüm kulüpler gibi biz de geçen sezondan daha iyi bir sezon yaşamayı hedefliyoruz. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Maalesef bu hedefe ulaşamadık. Bu sene daha güçlü bir takım olmayı umut ediyoruz. Ona yönelik transferler gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi Avrupa´da temsil edecek başarıyı yakalayacağız´´ diye konuştu.
"PANDEMİ DÖNEMİNDE KULÜPLER BÜYÜK YIKIM ALDI"
"Futbol bir kere ekonomik tarafı bir yana taraftarsız hiçbir şekilde güzel olmuyor" diyen başkan Hurma, "Sahanın, yayının görüntüsü bile güzel olmuyor. Futbol o insanlar için oynanıyor. Ancak ekonomik olarak kulüpler büyük yıkım aldı. Yayın gelirlerinde ciddi şekilde daralma oldu, döviz kurlarında gerilemeler oldu, sponsor kaybı oldu, maç günü hasılatı kayıplarımız oldu ve bir de üzerine vergi ile ilgili sıkıntılarımız var. Dolayısıyla kulüplerin hareket etmesi neredeyse imkansızlaştı. Sonuç olarak Türkiye güçlü bir ülke. Çalışarak bu sorunları yenip kulüpleri arzu edilen hedefe taşıyacağız`´ açıklamasında bulundu.
"BU SEZON BİTMEDEN KARAGÜMRÜK´Ü ARZU ETTİĞİ STADYUM VE TESİSE KAVUŞTURMUŞ OLURUZ"
Tesisleşme konusunda açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, "Spor bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Fatih Belediye Başkanı ciddi ve yoğun bir çaba gösteriyorlar. Arnavutköy´de bir arazi belirlendi. Onun için çalışmalar sürdürülüyor. Bu sezon bitmeden bizde bu prosedürleri bitirmiş ve Karagümrük´ü arzu ettiği stadyum ve tesise kavuşturmuş oluruz" ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Hurma, "Transfer hiçbir zaman bitmez. Gidenler ve gelenler olabilir. Kalan süreçte çok yoğun bir transfer dönemi geçirmeyeceğiz. 1-2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
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