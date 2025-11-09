Fatih Karagümrük: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

REKLAM advertisement1

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana kaydetti.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN YAKLAŞIK 3 AY SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Ligde ilk galibiyetini 30 Ağustos'ta Antalyaspor deplasmanında alan İstanbul ekibi, bu maçla birlikte puanını 7'ye yükseltti.