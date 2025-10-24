Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ve Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 22:22 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:22
        Karagümrük-Kayserispor maçında kazanan yok!
        Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Fatih Karagümrük, 16. dakikada penaltıdan Sam Larsson ile öne geçti. Kayserispor 68 ve 74. dakikalarda German Onugkha ile golleri buldu. 79. dakikada ise ev sahibi ekip Atakan Çankaya ile eşitliği yakaladı.

        Kayserispor'da Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

        GOLLER 3 KEZ VAR'DAN DÖNDÜ

        26 ve 45. dakikalarda Fatih Karagümrük'ün golleri ofsayt sebebiyle iptal edildi. 63. dakikada ise Kayserispor'un golü çizgi ihlali nedeniyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 4 puana yükseldi. Öte yandan Kayserispor galibiyet hasretini Karagümrük karşısında da dindiremedi ve 6 puana yükseldi.

        Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Mane'nin savunma arkası pasına hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, savunmada Roco araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        14. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasının sağ çaprazında Atakan Çankaya, Cardoso'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

        16. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Larsson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

        65. dakikada Zecorner Kayserispor'un golü VAR kararıyla iptal edildi. 62. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen ev sahibinde yapılan hata sonucunda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Pozisyonu VAR'ın çağrısıyla izleyen hakem Yasin Kol, 65. dakikada golü iptal etti.

        68. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Sağdan gelişen atakta Opoku'nun arka direğe ortasında Cardoso'nun ceza sahası içi sol çaprazda kafayla Onugkha'nın önüne indirdiği topun gelişine Nijerya asıllı Rus oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

        74. dakikada misafir takım öne geçti. Soldan Mendes'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2

        79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hücum yönünün solundan Çağtay Kurukalıp'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal'in hatalı çıkışında topa altıpasta iyi yükselen Atakan Çankaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

        90. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza sahasında içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutunda, savunmada Roco kaleciden geçen topu çizgiden çıkardı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa