Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük, 16. dakikada penaltıdan Sam Larsson ile öne geçti. Kayserispor 68 ve 74. dakikalarda German Onugkha ile golleri buldu. 79. dakikada ise ev sahibi ekip Atakan Çankaya ile eşitliği yakaladı.

Kayserispor'da Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. GOLLER 3 KEZ VAR'DAN DÖNDÜ 26 ve 45. dakikalarda Fatih Karagümrük'ün golleri ofsayt sebebiyle iptal edildi. 63. dakikada ise Kayserispor'un golü çizgi ihlali nedeniyle iptal edildi. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 4 puana yükseldi. Öte yandan Kayserispor galibiyet hasretini Karagümrük karşısında da dindiremedi ve 6 puana yükseldi. Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada Mane'nin savunma arkası pasına hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, savunmada Roco araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 14. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasının sağ çaprazında Atakan Çankaya, Cardoso'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 16. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Larsson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 65. dakikada Zecorner Kayserispor'un golü VAR kararıyla iptal edildi. 62. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen ev sahibinde yapılan hata sonucunda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Pozisyonu VAR'ın çağrısıyla izleyen hakem Yasin Kol, 65. dakikada golü iptal etti. 68. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Sağdan gelişen atakta Opoku'nun arka direğe ortasında Cardoso'nun ceza sahası içi sol çaprazda kafayla Onugkha'nın önüne indirdiği topun gelişine Nijerya asıllı Rus oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1 74. dakikada misafir takım öne geçti. Soldan Mendes'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2 79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hücum yönünün solundan Çağtay Kurukalıp'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal'in hatalı çıkışında topa altıpasta iyi yükselen Atakan Çankaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2. 90. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza sahasında içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutunda, savunmada Roco kaleciden geçen topu çizgiden çıkardı.