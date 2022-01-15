Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Ev sahibi, 31. dakikada Salih Dursun'un asistinde Aleksandar Pesic'in attığı golle öne geçti.

İlk yarı 1-0 bitti.

75'te bu kez Pesic asisti yaptı, Salih Dursun topu ağlara yolladı: 2-0. Salih Dursun, 2442 gün sonra Süper Lig'de gol atmayı başardı.

77. dakikada 2. sarı kartını gören Zukanovic oyundan atıldı.

Karşılaşma 2-0 sona erdi.

Ligde 3 maç sonra galip gelen Karagümrük, puanını 30'a yükseltti. Rizespor ise 18 puanda kaldı.