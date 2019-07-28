Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Erbakan, mevcut iktidarın Türkiye'de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için önemli adımlar attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 17 seneden bu yana iktidarda bulunan kadrolar, eski Refah Partili, Milli Görüşçü, dindar, bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır. 17 yıldır iktidarda bulunan bu kadrolar, Türkiye´de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece önemli adımlar atmışlardır. İmam hatipler, Kuran kursları açılmıştır. Başörtüsü zulmü ortadan kaldırılmıştır. Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz. Bu adımların atılmasından da en çok biz memnun oluyoruz ama bizim davamız sadece bundan ibaret değil. Allah razı olsun bunları yapanlardan ama diğer yandan bu 17 senelik iktidar döneminde Türkiye´de işsizlik arttı. Vergiler, bütçe açığı, devlet; millet ve özel sektör olarak borcumuz arttı. Faizler, döviz kurları, enflasyon, dış ticaret açığı arttı. Türkiye daha çok dışa bağımlı hale geldi. İcra ve iflas dosyaları, yoksulluk ve beyin göçü arttı. Tarımsal üretim değil, tarım üretimine konulan kotalar arttı. Bizim inancımıza göre sadece bireysel ibadetlerin yerine getirilmesi, inanç özgürlüğünün temin edilmesi yeterli değil. Sadece Kuran kursları, imam hatipler, başörtüsü bizim davamız değil. Bunlar elbette ki olacak ama bununla birlikte bizim davamız bize paylaşımda adaleti tesis etmeyi emrediyor, yönetimde adaleti tesis etmeyi emrediyor. Bizim davamız herkese refah sağlamak, paylaşımda adaleti sağlamak, Allah´ın vermiş olduğu nimetlerin 82 milyon arasında adil bir şekilde bölüşülmesini sağlamak. Evet çocuğumuzu imam hatipe gönderiyoruz, kızlarımızı başörtüsüyle üniversiteye gönderiyoruz, evladımızı Kuran kursuna gönderiyoruz, devletin her kademesinde alnı secdeye varan inançlı insanlar var ama aynı zamanda ülkemizde enflasyon yüzde 30´u geçmiş. Bizim işimiz sadece ihrama girip senede 3 kere poz vermekle bitmiyor. Bunların hepsi çok güzel ama asıl yapmamız gereken herkese refahın sağlanmasıdır."