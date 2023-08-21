Fidan, günümüzde sarnıcın sütun başlarına kadar suyla kaplı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ahşap gergilerinin yok olduğunu görüyoruz. Derinliğinin dört metre olduğunu tarihi belgelerden de görüyoruz. Hem örgü sistemine hem derzlere baktığımızda özgün Bizans sarnıcı olduğunu anlayabiliriz. Berraklığından ve klor kokusundan burada biriken suyun şebeke suyu olduğunu düşünüyoruz."