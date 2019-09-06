Fatih Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oyuncu İrem Sak'ın yayınladığı bir videoda "Çok Sevdim Yalan Oldu" adlı çalan şarkının sahibi olan Fatih Bulut, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri oldu. İşte Fatih Bulut ile ilgili detaylar...

FATİH BULUT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yıldızı yeni parlayan Fatih Bulut Kayseri'de düğün şarkıcılığı yapmaktadır. 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısı ile hızlı bir çıkış yaptı. 29 Ağustos'da klibi yayınlandı ve bir haftada 14 milyondan fazla izlendi.

Kayseri'de doğan Fatih Bulut'un on kardeşi var. Babasını kanserden kaybeden genç şarkıcının abisi de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babasının ölümünün ardından müzik dünyasına daha çok ağırlık verdi. Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağladı. Sanatçı olmak çocukluk hayaliydi.