Habertürk yazarları Fatih Altaylı, Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız, Habertürk TV'de yayınlanan Sportürk programında Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini değerlendirdi.

İlk yarı değerlendirmesinde bulunan Çelikler, Altaylı'ya "Bu takımlar fakirliği beceremediler. İlk krize girdiği senede hepsi patladı. 2000-01 sezonunda Galatasaray, dört yıl üst üste şampiyonluğun, Avrupa şampiyonluğunun ardından hocasını kaybetmiş ve kur artıyor... O dönemde bir takım kurulmak zorundaydı. Siz o dönem fakirleşmeyi idare edebildiniz." dedi. Bu sezon kulüplerin takım kurmada başarısız olduğunu dile getiren Çelikler, " Fenerbahçe Başkanı sezon başında '621 milyon Euro borcumuz var, 2021'e kadar gelirlerimiz temlikli, bir şekilde küçülmemiz lazım' dedi, 11 transfer yaparak daha kötü takım kurmayı başardılar. Ali bey, Damien Comolli'nin CV'sine baktı, onun kurduğu takım bugün küme düştü bugün. 15 haftada 3 kez teknik direktör değiştirdi onun kurduğu takım. CV'si pek iyi olmayan Manisalı bir adamdan kurtarıcılık bekliyorsun, maalesef gerçek bu. 250 milyon Euro'luk bütçen olur, Comolli 15 tane adam alır, seni götürür. CV'ye bakarak karar verdi ve maalesef hata yaptı" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un hata yaptığını dile getiren Çelikler, "Cocu'dan sonra 'Ben hata yapmışım' dese doğruydu. Koeman döneminin olmaması ve buraya geçmesi lazımdı. Cocu'yla 8 hafta devam etmesi de anlaşılır durum, dayak yiyorsun, içeriden ihanet olduğunu düşünüyorsun. Ki bence ihanet var. Üç tane adamı niye göndersin?" dedi.

"İHANET OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İhanet olduğunu düşünmediğini belirten Yıldız, "Giden futbolcuların neden gittiği açıklandığında buradan ihanet anlamak yanlış olur. Neden kadro dışı bırakıldılar? Antrenörü eleştirdikleri için. 'Kötü oynuyoruz, sistemimiz yanlış' dedikleri için. Belki de Ersun Yanal o futbolcuları takıma alacak. Ortada bir kriz var. En iyi kriz yönetimi, alınabilecek herkesten verim almak. Volkan Demirel... Volkan gibi takımı ateşleyecek bir oyuncu var mı? Beğenelim beğenmeyelim ama bir Fenerbahçeliliği var, takım içinde ağırlığı var. Takım içerisinde lider yok" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'UN TERİNDE OLSAM SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜ AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL'E TEŞEKKÜR EDERDİM"

Ali Koç'un yerinde olsa seçildiği günün ertesinde Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teşekkür ederek yollarını ayıracağını dile getiren Çelikler, "Çünkü onlar geçmiş dönemin temsilcileriydi bir nevi. Duygusal davranmış olabilir, yapmadı. Şu anda Fenerbahçe'nin 5 kalecisi var, dünyada 5 kalecisi olan takım var mı bilmiyorum. 5 kalecinin 2'sini bu sene aynı menajer transfer etti ve hepsi Volkan'dan kötü. Fenerbahçe o kadar berbat bir transfer politikası yürüttü ki hiç oynamayan transferi var." dedi.

"FENERBAHÇE TRANSFER YAPMAZSA KÜME DÜŞER"

Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Çelikler, "Fenerbahçe iyi futbolcu bulamazsa küme düşer. 'Fenerbahçe küme düşmez, düşürmez'ciler var ya, VAR sistemi var artık hakemler de artık sana kıyak yapamaz. Nereden yapacaklar? 17 maçta 3 galibiyetle bitirdi Fenerbahçe, ilk galibiyet de birinci hafta. Golleri Giuliano ve Josef attı. Comolli'nin Fenerbahçe'si iki galibiyet alabildi. İkinci yarıda 8 galibiyet şart. Maçların yarısını nasıl kazanacaksın? Sadece oyuncu kalitesiyle alakası yok. Genel bir resetlenme lazım, bence doğru bir teknik direktör ve taraftarın bütünleşmesi var. Ali Koç da gerçeği anladı ve 'Yemişim FFP'yi' dedi, ki yemesi lazımdı. Hatanın neresinden dönülürse kar. Fenerbahçe, tarihinin en kötü yılını geçirdi ve sebebi de Comolli'dir" yorumunda bulundu.

Ligin ilk devre itibarıyla üst sıralarında yer alan kulüpleri konuşan Çelikler, "Birinci sırada Başakşehir var, sistemi kurulu, paralar ödeniyor, kadrosu iyi, bin senedir aynı hoca, başkan var. Her şey düzenli gidiyor. Kasımpaşa'da yanıldım. Kemal Özdeş'ten daha farklı olacağını düşünmüyordum, ediyormuş. Bir yerde level atladı Kasımpaşa." ifadelerini kullandı.

"KASIMPAŞA FUTBOLCULARI, KULÜBEYE BAKTIĞINDA FUTBOL TARİHİ GÖRÜYOR"

Altaylı da Mustafa Denizli'ye parantez açarak "Hedefi büyük olan takımın kulübesinde de winner olması lazım. Oyuncu dönüp baktığında bir futbol tarihi görüyor. Diyor ki 'Benim teknik direktörüm Galatasaray'ı çalıştırmış şampiyon yapmış, Beşiktaş'ı çalıştırmış şampiyon yapmış, Fenerbahçe'yi çalıştırmış şampiyon yapmış, Milli Takım'ı çalıştırmış ve ilk defa önemli işlere imza atmış' Saygın ve önemli bir teknik direktör görüyor, saygı duyuyor" yorumunda bulundu.

Kasımpaşa'nın sorunlarını çözdüğünü dile getiren Altaylı, "Trezeguet'e kızdılar, talipleri var ama onu çöp etmediler. Tekrar aldılar, yoğurdular ve şahane de oynadı. Hem Avrupa'dan hem de Asya'dan talipleri var. Açık söyleyeyim İngiliz takımlarını seyrediyorum ama Kasımpaşa'nın maçlarından keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın tek sorununu savunma olduğuna vurgu yapan Yıldız, "Ligde en çok gol atan takım Kasımpaşa ama Rize'yle birlikte en çok gol yiyen de Kasımpaşa. Bu ciddi bir sorun, halledilmesi lazım" dedi.

" TRABZONSPOR'DA BÜYÜK BİR YÖNETİM BAŞARISI VAR"

Trabzonpsor'un Fenerbahçe maçından bu yana çıkışta olduğunu dile getiren ve ligde para vererek Kasımpaşa ile birlikte sadece bordo-mavilileri izlemek istediğini söyleyen Çelikler, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve orada da bir yönetim başarısı olduğunu düşünüyorum. Bümbüyük bir başarı. Yeni Trabzonspor kurulur diye tahmin ediyordum. Ahmet Ağaoğlu'nu cidden tebrik ederim. Deve dişi gibi iki adamı kadro dışı bırakmak da kolay değildir. Mustafa Denizli'yle birlikte en beğendiğim diğer hoca da Ünal Karaman. Adam Beşiktaş deplasmanına Sosa, Kayserispor deplasmanına Yusuf, Sosa, Abdülkadir üçlüsüyle çıkıyor. Biraz top oynayalım abi. Defansif orta saha istemiyorum. Bir tarzı olan takımlar bir şey oluyor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ VE ŞENOL GÜNEŞ BAŞARIYI PAYLAŞAMADI"

Beşiktaş'ta büyük bir mali çöküş olduğunu dile getiren Çelikler, "Fikret Orman, yönetiminin neredeyse Şenol Güneş'i yastık olarak kullanması durumu var... Şenol Güneş kolay bir adam değil ama problemler biraz yönetimle alakalı. Oyuncuların maaşlarının ödenmemesi falan... Hocanın da kusurları var. Başarıyı paylaşamadılar. Ne Fikret Orman'ın ne başkasının yolsuzlukla ilgili bir durumu olduğuna inanmıyorum ancak kötü bir mali yönetim olduğu kesin" dedi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı iki sene şampiyon yaptığına dikkat çeken Altaylı, "Para ödemiyorsun bir. Kolay bir adam değil de seni iki sene şampiyon yapmış bir adamın yardımcısını kulübe sokmuyorsun iki. Yönetimin yardımcı diye zorla dayattığı adamı teknik direktör antrenmana sokmuyor. Böyle bir kulüp olabilir mi? Fenerbahçe'deki kararsızlığın bir benzeri yok mu?" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BİRİNCİ ŞAMPİYONLUK ADAYIDIR ANCAK TEK ŞARTLA"

Galatasaray'ı tek şartla birinci şampiyonluk adayı olarak gördüğünü dile getiren Çelikler, "Tek bir şart var: Fatih Terim eşofmanları giyip sahaya inecek, başkanlık yapmayacak. Bir 10 hafta başkanlık yaptı" dedi.

"DURSUN ÖZBEK VE MUSTAFA CENGİZ BAŞKAN OLDUYSA, TERİM'İN OLMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOKTUR"

Fatih Terim'in başkanlık ihtimali üzerine konuşan Altaylı, "62-63 yaşında hayatında ilk defa Galatasaray Spor Kulübü'nün kapısından girmiş ve yönetici olmuş, orada bazı maçlar yapıldığını öğrenmiş ve gitme ihtiyacı hissetmiş Dursun Özbek başkan oldu... Mustafa Cengiz yıllardan beridir tanıdığımız biriydi ancak yönetimde hiçbir zaman bulunmadı. O da başkan olabildiyse Fatih Terim gibi 65 senelik hayatının hemen hemen 45 senelik hayatını Galatasaray'da geçirmiş, her türlü sorumluluğu almış birisinin Galatasaray'a başkan olmasının önünde hiçbir engel yoktur. Zaten bu tavrını da sürdürecekse başkan olsun. Davulu başkasının üzerine asıp vurduğun zaman davulu alırsın" ifadelerini kullandı.