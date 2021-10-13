İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyin konuşulduğu program 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu gece saat 23.10'da Bloomberg HT'de ekrana gelecek.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; yönetmen Ezel Akay, müzisyen-oyuncu Burhan Öçal, şarkıcı Emina Jahoviç ve şef Yağız İzgül oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', her Çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!