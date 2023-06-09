Faruk Geç'in eşsiz Atatürk Portreleri Galatasaray Müzesi'nde sergileniyor

Türk basın tarihine adını çizgi romanlarıyla altın harflerle yazdıran, yaptığı Atatürk portreleri ile dünyada ses getiren ressam Faruk Geç’in 41 eşsiz Atatürk resmi, Galatasaraylılar Derneği’nin Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Galatasaray Müzesi’nde sergileniyor. Sergi açılışı, Faruk Geç’in de mezunu olduğu Galatasaray Lisesi’nde 11 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek geleneksel Pilav Günü’nde, saat 10.00’da

HABERTURK.COM

2014 yılında hayata gözlerini yuman ressam Faruk Geç’in 41 eserden oluşan Atatürk Portreleri Sergisi, Galatasaraylılar Derneği’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Galatasaray Müzesi’nde ziyaretçilere açılıyor.

Ressamın oğlu Emre Geç’in girişimiyle hayata geçen proje ile sanatçının 1990'lı yıllar boyunca yaptığı yağlı boya Atatürk Portreleri serisi Galatasaray Müzesi’nde sergilenecek.

Sergi, Faruk Geç’in ‘’Atatürk portrelerini bu kadar tutkuyla yapmış olmamı her şeyden önce Atatürk’e olan hayranlığım, saygım, sevgimle açıklamam uygun olur. Ama kabul etmek gerekir ki, Atatürk’e layık bir resim koleksiyonu da maalesef yok ülkemizde! Ben bu işi kendime görev edindim. Dedim ki, ben Atatürk’ün bugüne kadar yapılmamış resimlerini, yapılmamış miktarda yapacağım. Bunlar gelecek nesillere, Atatürk gençliğine, Atatürk insanlarına bir anı olarak kalacak…’’ diyerek anlattığı yolculuğundan çıkan eşsiz eserlerden oluşuyor.

İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Müzesi’nin tarihi binasında açılacak olan sergi, 30 Haziran 2023 tarihine kadar görülebilir.

FARUK GEÇ HAKKINDA

Akyazı İlkokulu’nu bitirdikten sonra 1942 yılında Galatasaray Lisesi’ne girdi. Öğrencilik yıllarından itibaren resimle ilgilendi. Hafta dergisine kapak çizimleri, 1001 Roman için çizgi roman uyarlamaları yaptı.

Hukuk öğrenimini yarıda bırakıp İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi ve 1956’da İç Mimari Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonel çizerlik kariyerine basın ressamı olarak devam etti. Bütün Dünya ve 20. Asır dergileriyle çok sayıda kitap kapağı resimledi, gazetelerde illüstrasyonlar çizdi. 1960'lı yıllarda Paris, Roma ve Londra'da yayımlanan çizgi romanlar üretti.

26 yıl aralıksız Hürriyet'te çalışarak aşk ve macera çizgi romanları ve kendi yazdığı dizileri resimledi. Gerçek Hayat Hikayeleri adlı çizgi romanlarla ün kazandı. 1980’lerde Güneş, Son Havadis, Günaydın ve Türkiye gazeteleri için çizdi. 1990 yılında Öyle Bir Şey Ki adlı eseri televizyona uyarlandı. 1990'lı yıllarda yağlı boya Atatürk portreleri yapmaya başladı.

2005 yılında Burhan Felek Ödülü’ne layık bulundu. ABD üniversitelerinin talebi üzerine 2007’de yabancı dil eğitimini destekleyici çevrimiçi bir rehber program yarattı. 2014 yılında, 83 yaşında hayata veda etti.

Kapak görseli: AA

ÖNERİLEN VİDEO