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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen aynı ülke vatandaşı sanık ile kendisine yardım ettiği iddia edilen 16 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu.

SANIK SAVUNMASINDA BERAATİNİ İSTEDİ Sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi. REKLAM

16 YAŞINDAKİ SANIK İÇİNDE CEZA TALEP EDİLDİ Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K'nın da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

ARAZİDE BATTANİYEY SARILI HALDE BULUNMUŞTU Afganistan uyruklu Nadia Noorı'nın (30) cansız bedeni, geçen yıl 12 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'taki boş arazide battaniyeye ve nevresime sarılı halde bulunmuştu. Kadının İstiklal Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı aynı ülke vatandaşı erkek arkadaşı Sabour Sakhızadeh gözaltına alınmıştı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ön otopside, kadının fare zehriyle öldüğü tespit edilmişti.

FARE ZEHRİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ Sakhızadeh, emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle yaşadıkları tartışma sonrası yemeğine fare zehri koyarak kadını öldürdüğünü itiraf etmişti. Sakhızadeh ve kendisine yardım ettiği iddia edilen N.K. hakkında dava açılmıştı.