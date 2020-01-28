Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalmıştı. Ankaragücü maçıyla birlikte formasına kavuşan Kolombiyalı golcü oynadığı son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkaran Falcao, Türkiye Kupası’nda da 1 gol attı. 33 yaşındaki tecrübeli forvetin ülkesinde Konyaspor’a attığı gol ve Galatasaray’ın galibiyeti ‘Kaplan Kükredi’ başlıklarıyla duyuruldu. Avrupa basınında da Kolombiyalı golcünün performansına yer ayrıldı. ‘Falcao atıyor, Galatasaray kazanmaya devam ediyor’ manşeti atıldı.

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Konyaspor maçının 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki golcünün durumu ile ilgili dün kulüpten detaylı bir açıklama yapıldı. Kolombiyalı forvetin durumu bugün netlik kazanacak.