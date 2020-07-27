Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü Radamel Falcao'nun bu sezon attığı her golün maliyeti yaklaşık 4 milyon lira oldu. Kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giyen Kolombiyalı futbolcu, sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.
Günlerce süren transfer görüşmeleri, taraftarın büyük isteğiyle transfer döneminin son günlerinde nihayete erdi ve tecrübeli golcü sarı-kırmızılı formayı giydi. 1 Eylül 2019'da İstanbul'a gelen Falcao, havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.
Sezonun en flaş transferi olan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık net 5 milyon euro (40 milyon lira) kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı. Ligde 10 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcunun bir golü, Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu.
LİGDE 16 MAÇTA FORMA GİYDİ
Radamel Falcao, Süper Lig'de 34 maçın 16'sında forma giyebildi. Galatasaray'a transfer olduktan sonra aşil tendonu, uyluk ve adale sakatlıkları yaşayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 15 maçı kaçırdı. Ligde toplamda bin 110 dakika forma giyen Kolombiyalı yıldız, maç başına ortalama 69 dakika sahada kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇ KAÇIRDI
Radamel Falcao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyemedi. Tecrübesiyle sarı-kırmızılı takımın "Devler Ligi"ndeki en önemli gol silahı olması beklenen Falcao, bu kulvarda da beklentileri karşılayamadı. Golcü futbolcu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın 3'ünde sahaya çıkabildi. Falcao, bu karşılaşmalarda 208 dakika sahada kaldı ve gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray; Club Brugge, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yer aldığı grubu sonuncu tamamladı. Grup müsabakalarında sadece 1 gol atabilen sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu.
TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ TEK GOLÜ TUZLASPOR'A KARŞI
Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi ve sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçın 3'ünü sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Diğer 3 müsabakada 163 dakika sahada kalan Falcao, 1 kez de ağları sarstı. Falcao, kupadaki tek golünü 5. turda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor müsabakasında kaydetti.
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