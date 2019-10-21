Falcao'da son durum!

Son olarak oynanan Şampiyonlar Ligi’nde oynanan PSG maçında forma giydikten sonra Gençlerbirliği ve Sivasspor müsabakalarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Radamel Falcao’nun yaklaşık 20 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılamaması Real Madrid maçı öncesi endişe yarattı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre aşil tendonunda ağrı hissettiği için tedavisine devam edilen Falcao’nun durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ancak yarın oynanacak zorlu Real Madrid maçında Kolombiyalı golcünün oynaması çok zor görünüyor. Bir taraftan "Keşke Falcao da olsa ve Andone’yle birlikte çift forvet oynatsam" diyen teknik direktör Fatih Terim, diğer yandan da öğrencisini tam olarak hazır hale gelmeden riske edip daha uzun süre kaybetmemek istiyor. Yıldız forvetle her gün sağlık durumunu konuşan ve uygulanan tedaviyi yakından takip eden deneyimli çalıştırıcının, Falcao’dan gelecek yanıta göre hareket edeceği öğrenildi. Falcao'nun en azından maç kadrosunda yer almasını isteyen Terim'in ilk 11'de olmasa bile maçın gidişatına göre Kolombiyalı'dan yedek kuvvet olarak faydalanmayı düşündüğü ifade edildi.

ANDONE’NİN YERİ GARANTİ

Sivasspor maçında önüne gelen şansı en iyi şekilde değerlendirip karşılaşmaya damga vuran Florin Andone’nin ise Real Madrid maçında yeri garanti… Falcao oynayabilecek olsa bile Andone’yle birlikte oynatabileceği bir çözüm düşünecek olan tecrübeli antrenör, Rumen golcüyü ilk 11’de sahaya sürecek. Sivas maçının ardından öğrencisini özel olarak da tebrik eden İmparator’un, “Real Madrid maçında da sana güveniyorum” diyerek Andone’nin zorlu maça en iyi şekilde hazırlanmasını istediği ifade edildi.