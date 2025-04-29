Falafel neyden yapılır? Falafel yaparken içine neler konur, malzemeleri nelerdir?

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve uzun süre tokluk hissi verir. İçeriğindeki baharatlar ise, kimyon ve kişniş, sindirimi kolaylaştırır, antioksidan özelliklere sahip olup bağışıklık sistemini destekler. Sarımsak ve maydanoz gibi taze otlar ise bağışıklığı güçlendirirken, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

FALAFEL NEYDEN YAPILIR?

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Falafel, Orta Doğu mutfağının en sevilen ve dünya genelinde yaygınlaşan lezzetlerinden biridir. Ana malzemesi kuru nohut olan falafel, kimi bölgesel tariflerde bakla ile de hazırlanabilir; hatta bazı yerlerde nohut ve bakla karışımı kullanılır. Falafel tarifinin temeli, bir gece önceden suda bekletilen nohutların, haşlanmadan çiğ olarak kullanılmasıyla atılır. Yumuşayan nohutlar süzüldükten sonra mutfak robotunda ince kıvamda çekilir ve içine bol miktarda taze kişniş, maydanoz ve taze soğan eklenir. Bu yeşillikler, falafele hem canlı bir renk hem de eşsiz bir aroma kazandırır.

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Karışıma sarımsak, kimyon, kişniş tohumu, karabiber, tuz gibi baharatlar ilave edilir. Bu baharatlar, falafelin karakteristik kokusunu oluşturur. Bazı tariflerde lezzeti artırmak ve bağlayıcılığı sağlamak için az miktarda un ya da kabartma tozu da eklenir. Kıvam alan karışım, ceviz büyüklüğünde toplar hâline getirilerek şekillendirilir. Geleneksel olarak derin yağda kızartılarak çıtır dış yüzeyli, yumuşak iç dokulu bir yapı elde edilir.

Nohutun lif ve protein bakımından zengin yapısı, falafeli hem doyurucu hem de vejetaryen/vegan beslenme tarzına uygun bir ana yemek veya atıştırmalık hâline getirir. Ayrıca glutensiz ve süt ürünü içermemesi sayesinde birçok özel diyete de uyumludur. Ortadoğu’dan başlayarak dünya mutfaklarına yayılan falafel, içeriğindeki nohut ve baharatlar sayesinde sadece bir yemek değil, aynı zamanda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının da temsilcisi hâline gelmiştir. FALAFEL MALZEMELERİ NELERDİR? Falafel, yanında çeşitli garnitürlerle mükemmel bir uyum yakalar. Lavaş veya pita ekmeği, ürünü sararak servis etmek için mükemmel bir seçenektir. Lezzetli ve geleneksel bir falafel yapımı malzemeleri aşağıdaki gibidir. Kuru nohut: Falafel’in temel malzemesidir. Bir gece önceden bol suyla ıslatılır, kesinlikle haşlanmaz. Çiğ olarak mutfak robotunda çekilir. Nohut, falafelin dokusunu, besleyiciliğini ve doyuruculuğunu sağlar.

Taze maydanoz: Bol miktarda kullanılır. Hem rengini canlandırır hem de aromatik bir tazelik katar.

Taze kişniş: Falafelin karakteristik kokusunu ve tat profiline derinlik katar. Özellikle otantik tariflerde vazgeçilmezdir.

Taze soğan veya kuru soğan: Genellikle taze soğanın yeşil sapları da kullanılır. Hafif tatlılığı ve aroması sayesinde falafelin iç harcını zenginleştirir.

Sarımsak: Yoğun aroma ve keskinlik için birkaç diş taze sarımsak kullanılır. Baharat dengesini tamamlar.

Kimyon: Falafelin en baskın baharatıdır. Nohutla mükemmel bir uyum sağlayarak yemeğe sıcak ve topraksı bir lezzet verir.

Kişniş tohumu (öğütülmüş): Kimyonla birlikte kullanılarak otantik tadı güçlendirir. Bazen taze kişnişin yerine de eklenebilir.

Karabiber: Hafif acılığı ve derin aroması ile baharatları dengeleyici bir rol oynar.

Pul biber veya acı biber (isteğe bağlı): Baharat seviyesini artırmak için tercih edilir. Bazı bölgelerde acılı falafel tercih edilir.

Tuz: Tüm malzemelerin tadını dengelemek için en önemli bileşendir.

Kabartma tozu veya karbonat: Falafelin daha hafif ve içi yumuşak olması için az miktarda kullanılır. Bu sayede dışı çıtır, içi yumuşak kıvam yakalanır.

Un (isteğe bağlı): Karışımın fazla sulu olması hâlinde bağlayıcılık için az miktarda kullanılır. Ancak klasik tariflerde çoğu zaman gerek duyulmaz.

Limon suyu (isteğe bağlı): Karışıma tazelik ve asidik bir denge katmak için birkaç damla eklenebilir.

Susam taneleri: Kızartma öncesi falafel toplarının dışına yapıştırılarak çıtırlık ve ekstra aroma kazandırılır.

Ayçiçek yağı veya zeytinyağı (kızartma için): Derin kızartma yapılacağından yanma noktası yüksek bir yağ tercih edilir. Hafif ve kokusuz olması idealdir.

Su (çok az, yalnızca kıvam için gerekirse): Karışım kuru kalırsa birkaç damla eklenebilir ama fazla eklenmemelidir, yoksa dağılma riski artar. Bu zengin içerikli malzeme listesi, hem klasik falafel tarifini hem de bölgesel varyasyonları destekleyecek şekilde hazırlanmıştır. Doğru oranlar ve dinlendirme süresiyle birleştiğinde bu malzemeler, dışı çıtır, içi yumuşak, aromatik bir falafel deneyimi sunar. Közlenmiş sebzeler (biber ve domates), falafelin yanında sunulabilecek bir başka lezzetli garnitürdür.

REKLAM FALAFEL TARİFİ Falafel tarifi, doğru malzeme ve teknikle yapıldığında oldukça lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Başlamak için, 1 su bardağı kuru nohut bir gece önceden bol suyla ıslatılır. Nohutların iyice şişmesi sağlanmalıdır; çünkü bu, falafelin dokusunu etkiler. Ertesi gün, nohutlar iyice süzülür ve mutfak robotuna alınarak 1/2 demet taze maydanoz, 1/2 demet taze kişniş, 1 adet taze soğan (veya 1 küçük kuru soğan) ve 3-4 diş sarımsak eklenir. Baharatlar olarak 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (öğütülmüş), yarım çay kaşığı karabiber ve isteğe bağlı pul biber kullanılır. Karışıma 1 tatlı kaşığı tuz eklenir. Karışım homojen hale gelene kadar robotta çekilir. Eğer karışım çok kuruysa, birkaç damla su ekleyebilirsiniz, ancak karışımın ne çok kuru ne de çok sulu olması gerektiğini unutmayın. Püf noktası, kabartma tozu veya 1 çay kaşığı karbonat eklemektir. Bu, falafel toplarının daha hafif ve içinin yumuşak olmasını sağlar. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, ellerinizle yuvarlayın ve hafifçe bastırarak düzleştirin. Topların dışı çok ince olmamalı, aksi takdirde pişerken dağılabilir. Bu şekilde şekillenen falafel toplarını, kızartmadan önce bir süre buzdolabında dinlendirin; bu, falafellerin daha kolay şekil almasını ve kızartırken dağılmamasını sağlar.

Kızartma işlemi için derin bir tavaya bolca ayçiçek yağı (veya tercih edilirse zeytinyağı) ekleyin ve yağı 180 dereceye kadar ısıtın. Yağ sıcak olmalı, aksi takdirde falafeller yağda dağılabilir ve çıtır bir dış yüzey oluşturulamaz. Hazırladığınız falafel toplarını dikkatlice yağın içine atın ve her birini altın rengini alana kadar yaklaşık 4-5 dakika kızartın. Kızaran falafellerin fazla yağını almak için kağıt havlu serili bir tabağa çıkarın.