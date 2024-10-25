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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Hangi banka ne kadar kredi veriyor, ödeme planı nasıl?

        Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Hangi banka ne kadar kredi veriyor, ödeme planı nasıl?

        0 faizli kredi veren bankalar hangileri merak ediliyor. Bazı özel bankalar, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli faizsiz kredi ile 3 ay vadeli taksitli nakit avans imkanı tanıyor. Özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşların gündeminde yer alan bankaların faizsiz kredi kampanyaları ve başvuru şartları araştırılıyor. Peki Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Hangi banka ne kadar kredi veriyor, ödeme planı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:37
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        • 1

          Bankalar müşteri kazanmak için faizsiz kredi imkanı sunuyor. F Nakite ihtiyacı olan vatandaşlar ise bu noktada 0 faizli kredi veren bankalar ve başvuru şartları için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi

        • 2

          QNB FİNANSBANK

          QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı imkanı sunuyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA

          Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

          Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 31 Ekim tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan vatandaşlar faydalanabilir.

        • 4

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans imkanı sunuyor.

        • 5

          DENİZBANK

          Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan %0 faizli kredi fırsatı imkanı sunuyor.

          Kampanyadan 30.09.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir.

        • 6

          ENPARA

          Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli, 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunuyor.

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