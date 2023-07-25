Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri evlilik hayali kuran çiftlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, yaş sınırı var mı?" İşte detaylar...