Fahriye Evcen, ailesiyle tatilde
Fahriye Evcen, ağustos ayından itibaren ailesiyle geçirdiği tatil anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
2017'de nikâh masasına oturan çift, bu evlilikten 2019’da ilk çocukları Karan’ı, 2023’te ise Kerem’i kucaklarına almıştı.
Fotoğraflar: Instagram