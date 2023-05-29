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Fahrettin Koca'nın anneannesi toprağa verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi 88 yaşında hayatını kaybetti. Sultan yaylalı Konya'da toprağa verildi

Giriş: 29.05.2023 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Fahrettin Koca'nın anneannesi toprağa verildi
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşamını yitiren anneannesi Sultan Yaylalı, Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Koca'nın anneannesi Yaylalı (88), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 25 gündür tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Kulu'ya bağlı Acıkuyu Mahallesi'ne getirilen Yaylalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından mahalle kabristanlığında kılınan cenaze namazıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti.

Törene, Bakan Koca'nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vedat Cenger, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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