Fagioli'den bahis soruşturmasında flaş itiraflar: Bacaklarını kıracağım dedi!
İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan ilk futbolcu olan Juventus'un 22 yaşındaki oyuncusu Nicolo Fagioli, İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) 7 ay futboldan men cezası aldı. Nicolo Fagioli'nin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İşte İtalyan yıldızın itirafları...
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İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 7 ay futboldan men cezası alan Nicolo Fagioli'nin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 22 yaşındaki futbolcu, "2021'de bahis oynamaya başladım. Bacaklarımı kırmakla tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.
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"BORCUM 3 MİLYON EURO'YA ÇIKTI"
Federal savcı Giuseppe Chine'ye ifade eden Juventuslu oyuncu, "21 Yaş Altı milli takımının antrenman kampı sırasında bahis yapmaya başladım. Zamanla kendimi borcun neden olduğu bir stres durumunun içinde buldum. Sassuolo maçında oyundan çıkarken, borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin Euro'ydu. Daha sonra ise 3 milyon Euro'ya çıktı" dedi.
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"ASLA JUVENTUS'A BAHİS YAPMADIM"
Bahis bağımlılığı için tedavi gördüğünü ancak işe yaramadığını belirten Nicolo Fagioli "Futbol da dahil olmak üzere izlediğim her türlü spor etkinliğinde, hatta Serie B ve Lega Pro'da bile televizyon karşısında kompülsif bir şekilde oynadım." dedi.
Buna karşın oyadığı takımlara bahis yaptığını iddia eden Fagioli "30 Ekim 2022'deki Torino - Milan maçında, Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis oynadım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter - Real Madrid maçına da bahis oynadım ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım." ifadelerini kullandı.
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"BACAKLARINI KIRACAĞIM DEDİ"
"Borcum olan illegal bahisçilerden biri bana 'Senin bacaklarını kıracağım' dedi. O ara toparlamak için Milan'ın Torino'ya yenilmeyeceğine dair yüklü miktarda oynadım. Torino 2-1 kazandı. Bu maçla birlikte daha da dibe battım."
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"İLLEGAL SİTELERİ TONALI'DE GÖRDÜM"
"Sandro Tonali'yi 2011 yılından beri tanırım. Piacenza'da tanıştım. 2021 yazında 21 yaş altı takımımın Tirrenia'daki antrenman kampında tekrar karşılaştım. Cep telefonu elindeydi ve bahis oynuyordu. Futbol mu yoksa başka spor mu göremedim. Ona ne yaptığını sordum, o da benim de yapabileceğimi çünkü hareketlerin takip edilemediğini söyledi. O andan itibaren illegal sitelerden bahis oynamaya başladım. Tonali, bunu can sıkıntısını yapıyordu. Beni Icebet ile tanıştıran Tonali'ydi. Tonali'nin de Icebet'e çok yüksek miktarda borcu olduğu söyleniyordu."
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"ŞEYTAN BENİ ELE GEÇİRDİ"
"2021'den 2023 Mayıs'a kadar doğrudan veya sadece whatsapp üzerinden şifreler vasıtasıyla illegal bahis oynadım. Serie A, Serie B, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi maçlarına oynadım. Bir yerden sonra çok çaresizdim. Bu şeytan beni ele geçirmişti."
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YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI
İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle 1 Ağustos'ta başlattığı yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin soruşturmasına şu ana kadar Juventuslu 22 yaşındaki Nicolo Fagioli, İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, Newcastle United'lı Sandro Tonali'nin adı karışmıştı.
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Fagioli ve Tonali bahis oynadığını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.
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Corona, 13 Ekim'de Romalı Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski'nin de adını vermiş ancak adli makamlardan şu ana kadar Zalewski’nin soruşturmaya dahil olduğuna dair bir bilgi basına yansımadı.
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İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor. Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor.