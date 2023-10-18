Fagioli'den bahis soruşturmasında flaş itiraflar: Bacaklarını kıracağım dedi!

"ASLA JUVENTUS'A BAHİS YAPMADIM"

Bahis bağımlılığı için tedavi gördüğünü ancak işe yaramadığını belirten Nicolo Fagioli "Futbol da dahil olmak üzere izlediğim her türlü spor etkinliğinde, hatta Serie B ve Lega Pro'da bile televizyon karşısında kompülsif bir şekilde oynadım." dedi.

Buna karşın oyadığı takımlara bahis yaptığını iddia eden Fagioli "30 Ekim 2022'deki Torino - Milan maçında, Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis oynadım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter - Real Madrid maçına da bahis oynadım ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım." ifadelerini kullandı.